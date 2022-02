Deutsche Impfkampagne: Bieder zum Erfolg?

Die Impfkampagne in Deutschland stockt. Kanzler Scholz will das ändern, doch seine Strategie offenbart Schwächen.

Bieder, farblos, "sehr deutsch": Und das sind noch die milden Urteile, die Kommentatoren auf Twitter über die neuen Plakate der deutschen Regierung fällen. "Impfen hilft. Auch allen, die du liebst", lautet der Slogan, dazu ein blasser Hintergrund. Nicht wenige erinnern die Plakate an die 50-Cent-Wertbons, die man in Deutschland an Raststätten bekommt, wenn man die Toilette benutzt. "Die neue Impfkampagne wird Ihnen präsentiert von Sanifair", witzelt ein Twitter-Nutzer.

Die deutsche Impfkampagne, ein Griff ins Klo? Die entscheidende Frage ...