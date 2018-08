Deutsche Juden kritisierten polnisches Holocaust-Gesetz

Vor dem Besuch des deutschen Außenministers Heiko Maas in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz hat der Zentralrat der Juden in Deutschland das polnische Holocaust-Gesetz kritisiert. Präsident Josef Schuster sagte der Deutschen Presse-Agentur, er erwarte von Maas, dass er das Thema bei seinem Gespräch mit dem polnischen Kollegen Jacek Czaputowicz am Rande des Auschwitz-Besuchs am Montag anspreche.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ Polen plante ein äußerst umstrittenes Gesetz