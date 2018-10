Deutsche Kanzlerin Merkel zieht sich schrittweise aus Politik zurück

Nach dem desaströsen Abschneiden der CDU bei der Hessen-Wahl hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren schrittweisen Rückzug aus der Politik angekündigt. Sie stellt sich beim CDU-Parteitag im Dezember nicht erneut zur Wahl als Parteivorsitzende, sagte sie am Montag in Berlin. Zwar werde sie bis zum Ende der Legislaturperiode Kanzlerin bleiben, dann aber nicht erneut antreten.

"Die vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland", sagte sie. Sie strebe auch keine anderen politischen Ämter an. Somit wird sie auch nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Die CDU könne sich durch ihren Schritt mit neuer Führungsmannschaft auf die Zeit nach ihr einstellen. Sie selbst trage die Verantwortung für Gelungenes wie Misslungenes.

Merkel begründete ihren Schritt mit den Ergebnissen der Landtagswahlen in Hessen und Bayern, bei denen CDU und CSU stark verloren hatten, aber auch mit den Problemen in der Großen Koalition in Berlin. "Das Bild, das die Regierung abgibt, ist inakzeptabel", sagte sie. Wegen der dauernden Auseinandersetzungen habe die Sacharbeit keine Chance, wahrgenommen zu werden.

Merkel räumte ein, sie weiche von ihrer tiefen Überzeugung ab, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand sein sollten. Dies sei ein "Wagnis", sie sei aber unter Abwägung aller Vor- und Nachteile zu dem Ergebnis gekommen, dass sie dies eingehen wolle. Sie wolle einen Beitrag dazu leisten, dass die Regierung ihre Kräfte "auf endlich gutes Regieren" konzentrieren könne. Merkel sagte, es wäre ein "Treppenwitz der Geschichte", wenn man schon nach gut sechs Monaten den Stab über die Regierung brechen müsste.

Nun sei der Zeitpunkt, innezuhalten - "ich tue das jedenfalls". Die Entscheidung, den Parteivorsitz abzugeben und nicht für eine weitere Amtszeit als Bundeskanzlerin anzutreten, sei "das Ergebnis meines Innehaltens".

Erste Nachfolgekandidaten für den CDU-Vorsitz gibt es bereits. So will der frühere CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz offenbar kandidieren. Der einstige Rivale Merkels hatte sich in den vergangenen Jahren aus der aktiven Politik zurückgezogen.

Aber auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn brachten sich für die Nachfolge von Merkel als Parteivorsitzende ins Spiel. Während es bei Kramp-Karrenbauer im Vorstand Applaus gegeben habe, sei die Reaktion bei Spahn Stille gewesen, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

Ganz ordentlich rumort es nach der neuerlichen Wahlschlappe auch bei der SPD. Parteichefin Andrea Nahles schloss zwar einen Wechsel im Parteivorsitz aus, die Partei-Linke forderte aber in einer öffentlichen Erklärung den Rücktritt der Parteispitze auf Bundesebene. "Eine personelle Aufstellung ist nicht in Rede in der SPD", hatte Nahles zuvor gesagt.

Jetzt sei "Schluss mit Beschwichtigungen", betonte hingegen der linke Parteiflügel. Erforderlich sei vielmehr ein "radikaler Neuanfang". Die Unterzeichner der Erklärung, darunter der frühere Sozialstaatssekretär Rudolf Dreßler und die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, verlangten "die schnellstmögliche Einberufung eines SPD-Sonderparteitags", auf dem über den Ausstieg aus der Koalition mit der Union und über die Neuausrichtung der Sozialdemokraten debattiert werden solle. Notwendig seien dabei "der Rücktritt der SPD-Führungsspitze" sowie eine anschließende Urwahl zum Parteivorsitz.

"Jetzt oder nie - es ist nach 12.00 Uhr", heißt es weiter in der Erklärung. Die Talfahrt der SPD werde inzwischen "zum freien Fall", es gehe "ums nackte Überleben der Sozialdemokratie". Nur bei einem Neustart habe die SPD "noch die Chance, die Menschen zu überzeugen und Glaubwürdigkeit zurück zu gewinnen".

