Deutsche Koalition einigt sich über Pensionen

Der Weg für Pensionsverbesserungen und eine stärkere Entlastung beim Arbeitslosenbeitrag für Millionen Deutsche ist nach langem Ringen in der Koalition geebnet. Die Spitzen von Union und SPD einigten sich in mehreren strittigen Punkten, wie Sozialminister Hubertus Heil (SPD) am späten Dienstagabend in Berlin mitteilte.

SN/APA (dpa)/Gregor Fischer Sozialminister Hubertus Heil