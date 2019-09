Deutsche Koalition hat Einigung auf Klimapaket erzielt

In den Verhandlungen über ein Klimaschutzpaket hat die Koalition in Deutschland am Freitag nach Angaben aus Parteikreisen einen Durchbruch erzielt. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hätten sich auf ein umfangreiches Maßnahmenbündel zur Einhaltung der für 2030 gesetzten Klimaziele verständigt, hieß es aus dem Umfeld der Teilnehmer.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Deutsche Regierung rang mehrere Stunden lang um eine Einigung