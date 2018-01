Deutsche Koalitionsunterhändler setzen Detailarbeit fort

Koalitionsunterhändler von Union und SPD in Deutschland haben am Samstag ihre Detailarbeit fortgesetzt. Arbeitsgruppen seien zu Beratungen zusammengekommen, hieß es in Parteikreisen. Union und SPD haben für ihre Koalitionsverhandlungen 18 Arbeitsgruppen eingesetzt.

SN/APA (dpa)/Stefan Sauer Die Verhandlungen sollen laut Merkel rasch zu einem Erfolg führen