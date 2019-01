Deutsche Kohle ist von gestern

Deutschland kämpft sich Schritt um Schritt im Klimaschutz voran. Nur das Auto bleibt sakrosankt - oder besser: seine Geschwindigkeit.

Beim Ausstieg aus dem Kohlestrom in Deutschland sind nun der Bund und die Länder am Zug. Am Donnerstag steht ein Treffen zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidenten der vom Ausstieg am meisten betroffenen Länder Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg bevor. Es geht um viel. Bis spätestens 2038 müssen rund 40.000 Jobs ersetzt werden, die derzeit noch in der Kohlebranche vorhanden sind.