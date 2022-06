Deutsche Rechtspopulisten: Hat die AfD ihren Zenit erreicht?

Ukraine-Krieg und Corona - Themen, mit denen Populisten punkten könnten. Nicht so die AfD. Sie verliert Wahl um Wahl. Jetzt sucht sie neue Chefs. Und steht wieder einmal vor einer Richtungswahl.

Bei den vergangenen zehn Wahlen in Deutschland, inklusive der Bundestagswahl im vergangenen September, musste die Alternative für Deutschland (AfD) stets Verluste in Kauf nehmen. Zuletzt schaffte sie in Nordrhein-Westfalen und im Saarland nur knapp den Wiedereinzug ins Landesparlament. In Schleswig-Holstein flog sie gar aus dem Landtag. Nur noch im Osten, vor allem in Sachsen, genießt die politische Kraft den Status einer Volkspartei. Sie hat von ihrem Schrecken der Jahre 2015 bis 2017 eingebüßt. Im Soge der Flüchtlingskrise enterte die Partei ...