Deutsche Regierung: Ruhe soll die erste Ampel-Pflicht sein

In Meseberg fasst die rot-grün-gelbe Regierung in Berlin gute Vorsätze - und gibt damit indirekt zu, wie schlecht vieles läuft.

Man kann die Dinge so sehen wie der Bundeskanzler. Dann steht weder Deutschland noch seine Regierung schlecht da nach zwei Jahren Rot-Grün-Gelb, ganz grundsätzlich und gerade jetzt: "Die Sommerpause", sagt Olaf Scholz (SPD), "war für die Bundesregierung produktiv."

Man kann sie auch so sehen, wie der Minister für Wirtschaft und Klimaschutz. Dann leidet Deutschland an einer "gewissen Krisenerschöpfung". Und ist, sagt Robert Habeck (Grüne), "eine Gesellschaft, die Ziele braucht und den Optimismus, sie erreichen zu können".

Man kann die Dinge schließlich auch so sehen wie der Finanzminister. Dann kennt "die Regierung", so Christian Lindner (FDP), "die Lage im Land, die Lage in der Wirtschaft - und sie reagiert".

Wer bisher nicht wüsste, wie schwer sich Deutschlands Ampel-Regierung mit gemeinsamen Zielen tut und mit konstruktiver Zusammenarbeit - der sähe und hörte und läse es an diesem Mittwochmittag. Die Regierungsspitzen präsentieren das Ergebnis ihrer Schloss-Klausur in Meseberg; Stichwort: Zehn-Punkte-Programm. Und das sind dann jede Menge Projekte mit so großartigen Namen wie Wachstumschancengesetz und Zukunftsfinanzierungsgesetz - und sehr viel Klein-Klein. Konkret gibt es etwa eine Prämie für Investitionen in Klimaschutz: 15 Prozent der Gesamtkosten übernimmt der Staat - was aber weniger ist als die eigentlich im Koalitionsvertrag festgeschriebenen "Superabschreibungen", die auch die Digitalisierung voranbringen sollten; auf diesem Feld hinkt Deutschland im europa- wie weltweiten Vergleich schwer hinterher.

Auf sieben Milliarden Euro Steuerentlastungen für Unternehmen pro Jahr ab 2024 haben Scholz & Co. sich geeinigt, insgesamt 32 Milliarden; die FDP hätte gern mehr, SPD und Grüne nicht. Die Wirtschaft dankt prompt, klagt aber zugleich, das sei zu wenig Geld und zu wenig Bürokratieabbau.

Zusammengenommen hat man in Meseberg vieles auf den Weg gebracht, aber nichts Großes. Bleibt das Klima, diesmal nicht in der Welt, sondern in der Koalition. Schon zwei Mal haben die Ampler sich in Meseberg bessere und vor allem geräuschlosere Zusammenarbeit vorgenommen; beide Male ohne jeden Erfolg. Nun sagt Lindner: "Wir sind eine Koalition, wo gehämmert und geschraubt wird - das führt zu Geräuschen." Habeck versucht es ein bisschen intellektueller mit dem Verweis, "dass verschiedene Blickwinkel eine Stärke sind", und der Versicherung, dass man sich um eine "lernende Geschlossenheit" bemühe. Scholz aber, der Kanzler, nimmt sich wenigstens dazu das letzte Wort. Ja, man werde weiter "hämmern und klopfen - aber mit Schalldämpfer". Parole: Ruhe ist die erste Ampel-Pflicht.