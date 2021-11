Deutsche Regierung steht laut SPD bis Nikolo

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil rechnet damit, dass die neue deutsche Ampel-Regierung Anfang Dezember ihre Arbeit aufnehmen kann. Er sei total optimistisch, dass der Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP von der SPD am 4. Dezember abgesegnet werde und Olaf Scholz in der Woche nach Nikolaus zum Kanzler gewählt werde, sagte er dem Bayerischen Rundfunk (BR24) in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Woche. Es brauche jetzt schnell eine handlungsfähige Regierung.

SN/dpa-Zentralbild/Britta Pedersen SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hält an Zeitplan fest