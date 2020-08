Deutsche Regierung verlängert Coronahilfen

In Deutschland haben sich die Koalitionspartner Union und SPD auf die Verlängerung von finanziellen Hilfen für Arbeitnehmer und Unternehmen in der Coronakrise verständigt. Die Partei- und Fraktionsvorsitzenden vereinbarten am Dienstagabend bei Verhandlungen im Kanzleramt nach Angaben von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, das Kurzarbeitergeld bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern.

Kurzarbeit wird bis Dezember 2021 verlängert