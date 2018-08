Deutsche Regierung verurteilt Chemnitzer Ausschreitungen

Die deutsche Regierung hat die fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz nach dem Tod eines 35-Jährigen scharf kritisiert. "Was in Chemnitz zu sehen war, das hat in unserem Rechtsstaat keinen Platz", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

SN/APA (dpa)/SEBASTIAN WILLNOW Die Polizei berät über die weitere Vorgehensweise