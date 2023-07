Deutsche Regierungskreise: Keine NATO-Einladung an Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Wochenende seine Teilnahme am Gipfel davon abhängig gemacht, dass die Entscheidung über die Beitrittsperspektive der Ukraine erst dort fällt. "Wir möchten, dass alle Entscheidungen während des Gipfels getroffen werden. In diesem Fall ist es klar, dass ich dort sein werde", sagte er in einem am Sonntag veröffentlichten Interview des US-Senders ABC. "Ich will nicht zum Spaß nach Vilnius fahren, wenn die Entscheidung schon vorher gefallen ist."

Die deutsche Bundesregierung ist unterdessen in Hinblick auf den angestrebten Beitritt Schwedens zur NATO zuversichtlich. Er rechne damit, dass es im Lauf der kommenden Tage zu einer "positiven Entwicklung" kommen werde, sagt ein ranghoher Regierungsvertreter in Berlin. Vor Beginn des NATO-Gipfels in Vilnius gibt es noch einmal ein Spitzengespräch zwischen Schweden und der Türkei, die die Aufnahme des Nordlands in die transatlantische Allianz nach wie vor blockiert.