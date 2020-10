Deutsche Reisewarnung? Kritische Grenze in Salzburg überschritten

Der bayerische Ministerpräsident will jedenfalls die Grenzen offen halten. Eine Garantie für den Wintertourismus gibt es aber nicht.

Am Freitag ist laut den Zahlen der Salzburger Landesstatistik erstmals die kritische Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten worden. Der Wert kletterte auf 50,9. "Ich gehe stark davon aus, dass das noch weiter steigen wird", sagte Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), die mit den Daten anders umgeht, kam am Freitagnachmittag sogar auf 59,3. Diese Zahl ist deswegen relevant, weil ab 50 die deutschen Behörden darüber beraten, ...