Deutsche über Aufnahme afghanischer Flüchtlinge uneins

Die Deutschen sind in der Frage, ob sie afghanische Flüchtlinge aufnehmen sollen, gespalten. Laut einer Umfrage durch das Meinungsforschungsinstitut YouGovc im Auftrag der Deutschen Presse Agentur sprechen sich 46 Prozent gegen die Aufnahme einer größeren Zahl afghanischer Flüchtlinge in Deutschland aus, 47 Prozent sind dafür. Allerdings knüpft ein Teil der Befürworter einer großzügigen Aufnahme diese an eine Bedingung.

SN/APA/AFP/AAMIR QURESHI Afghanistan sorgt in Deutschland für heftige Debatten