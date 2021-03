Deutsche Union gerät im "Superwahljahr" in Erklärungsnot

Pannenreiche Coronapolitik, eine Affäre um geldgierige Abgeordnete und die Bevölkerung verliert zunehmend ihre Lockdown-Geduld: Kurz vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz steht die CDU/CSU unter Erklärungszwang.

Am Sonntag werden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Landtage gewählt. Im Südwesten ist dem Grünen-Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann der Wahlsieg nicht mehr zu nehmen, die Ökopartei hat die CDU in der einstmals "schwarzen Hochburg" längst abgehängt. Auch in Rheinland-Pfalz droht der CDU gegen die Partei der amtierenden SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer eine Niederlage.

Keine Unterstützung im Wahlkampf erhielten die Christdemokraten zuletzt von der Bundes-CDU von Kanzlerin Angela Merkel. Im Gegenteil. Die Maskenaffäre um zwei Bundestagsabgeordnete von CDU und CSU, die ...