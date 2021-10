Deutsche Union wirbt für Jamaika-Bündnis

Die Union hat nach einem ersten Gespräch mit den Grünen für ein Jamaika-Bündnis in Deutschland geworben, sieht nun aber FDP und Grüne am Zug. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet machte nach dem Sondierungstreffen am Dienstag in Berlin deutlich, ein Bündnis mit FDP und Grünen könne eine Breite in der Gesellschaft haben, die es möglich mache, das Land zu modernisieren und voranzubringen. "Aber ob der weitere Weg so geht, das entscheiden natürlich FDP und Grüne."

SN/APA/dpa/Michael Kappeler CDU-Chef Laschet sprach von einem "guten Austausch"