Deutsche Verteidigungsministerin für "Armee der Europäer"

Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat in Wien erneut für eine "Armee der Europäer" und eine enge Verteidigungskooperation in Europa plädiert. "Wenn wir handeln wollen, müssen wir auch handeln können", betonte sie in einer Rede anlässlich des Sicherheitspolitischen Jahresauftakts des Verteidigungsministeriums am Freitag.

SN/APA (Punz)/HANS PUNZ Sicherheitspolitischer Jahresempfang des Verteidigungsministeriums