Deutsche Verteidigungsministerin will weiter US-Truppen

Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wünscht sich, dass weiter US-Truppen im Land stationiert bleiben. "Die Präsenz von US-Streitkräften in Deutschland liegt im beiderseitigen Sicherheitsinteresse. Hinweise, dass das in den USA anders gesehen wird, liegen mir nicht vor", sagte die CDU-Chefin der "Bild am Sonntag".

Erst vor einer Woche hatte allerdings der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, die Drohungen seiner Regierung mit einem Teilabzug aus Deutschland bekräftigt. Die USA wollen ihre Truppen in Polen von 4.500 auf 5.500 aufstocken. US-Präsident Donald Trump hat aber ankündigt, keine zusätzlichen Soldaten schicken zu wollen, sondern 1.000 innerhalb Europas zu versetzen. Als mögliches Herkunftsland nannte er im Juni Deutschland. Trump äußert sich immer wieder kritisch darüber, dass Deutschland weniger für sein Militär ausgibt als in der NATO zugesagt. Kramp-Karrenbauer sagte dazu: "Nicht nur mit den Beschlüssen von Wales 2014, sondern auch im Weißbuch der Bundesregierung haben wir uns zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO ausdrücklich bekannt." Bis 2024 wolle man "auf dem Weg dorthin" 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes erreicht haben. Quelle: Apa/Dpa