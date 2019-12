Deutsche vertrauen Macron eher als Merkel und Kurz

Die Deutschen vertrauen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron einer Umfrage zufolge mehr als ihrer Kanzlerin Angela Merkel. Das berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Dienstag unter Berufung auf eine Befragung des Instituts Kantar. Dahinter folgt ÖVP-Chef und Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

In der Umfrage gaben 53 Prozent der Befragten an, ihr Vertrauen in Merkel sei "eher groß", während 44 Prozent sagen, es sei "eher klein". Macron wurde von 57 Prozent positiv und von 32 Prozent negativ bewertet, elf Prozent wollten sich nicht festlegen.

Weitere fünf Staats- und Regierungschefs bekommen mehrheitlich negative Vertrauenswerte. Den dritten Rang erreichte Österreichs Wahlsieger Kurz, in den 33 Prozent der Deutschen eher großes und 41 Prozent eher geringes Vertrauen haben.

Der viertplatzierte Putin (26 zu 67 Prozent) schneidet demnach deutlich besser ab als der britische Premierminister Boris Johnson (zwölf zu 71 Prozent) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (sechs zu 86 Prozent). Schlusslicht ist US-Präsident Donald Trump, dem sechs Prozent mehr und 89 Prozent weniger vertrauen. Kantar befragte den Angaben zufolge 1.014 repräsentativ ausgewählte Bürger im Zeitraum vom 12. bis 19. Dezember.

Trump wird in Deutschland auch laut einer anderen Studie als größere Gefahr für den Weltfrieden wahrgenommen als Putin oder der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wird Trump auch für gefährlicher gehalten als das politische und religiöse Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, und Chinas Präsident Xi Jinping.

41 Prozent der Befragten sagten, Trump sei von diesen fünf Persönlichkeiten die größte Gefahr für den Weltfrieden. 17 Prozent entschieden sich für Kim, jeweils acht Prozent für Putin und Khamenei sowie sieben Prozent für Xi.

Schon im vergangenen Jahr hatte eine YouGov-Umfrage ein ähnliches Bild ergeben. Damals wurden allerdings nur Trump, Kim und Putin verglichen. 48 Prozent sagten, der US-Präsident sei von diesem Trio die größte Gefahr für den Weltfrieden, 21 Prozent entschieden sich für Kim, 15 Prozent für Putin. An der aktuellen Umfrage beteiligten sich zwischen dem 16. und 18. Dezember 2.024 Menschen in Deutschland.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.