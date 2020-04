Deutscher Ex-Arbeitsminister Norbert Blüm gestorben

Er war Sozialpolitiker durch und durch, geprägt durch christlich-konservative Grundsätze: Der frühere deutsche Arbeitsminister Norbert Blüm (CDU) ist in der Nacht auf Freitag nach einer schweren Erkrankung im Alter von 84 Jahren gestorben. Als "Herz-Jesu-Marxist" gescholten, polarisierte er mit seinem politischen Wirken immer wieder.

Noch vor einigen Jahren engagierte er sich mit großem persönlichem Einsatz für die in Europa ankommenden Flüchtlinge - und hatte dabei stets mahnende Worte für die Gesellschaft und seine Partei parat.

Der gelernte Handwerker Blüm leitete das Ressort für Arbeit und Sozialordnung während der gesamten Regierungszeit der christlich-liberalen Koalition unter dem damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) - und war damit so lange im Amt wie kaum ein anderer Ressortchef. Er galt stets als Verfechter sozialstaatlicher Grundsätze, der in der Tradition des sozialen Friedens auch einen Standortfaktor für die deutsche Wirtschaft sah.

Als Vertreter des linken CDU-Flügels bekam der quirlige Blüm heftigen Gegenwind aus konservativen Parteikreisen - es war der damalige CSU-Chef Franz Josef Strauß, der ihm das Etikett "Herz-Jesu-Marxist" anheftete. "Darauf bin ich richtig stolz", verriet Blüm später in einem Interview. "Mit dem Vornamen 'Herz-Jesu' ertrage ich jeden Zunamen." Sein christlicher Glaube prägte stets das Wirken des umtriebigen Katholiken: Bei einem Besuch in Polen 1989 verkündete er unbekümmert: "Marx ist tot, Jesus lebt."

Bis heute ist Blüms Name untrennbar verbunden mit einem kurzen Satz, der ihm von politischen Gegnern viel Hohn bis hin zum Vorwurf der Lüge einbrachte: "Eins ist sicher: die Rente", lautete der Slogan, mit dem Blüm als Arbeitsminister jahrelang gegen die Angst vor Altersarmut zu Felde zog.

Als wegweisend galt die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung 1995, von der inzwischen Millionen Menschen profitieren. Drei Jahre später markierte die Abwahl von Kohl dann auch das Ende von Blüms Ministerkarriere. Als er 2002 nach insgesamt 28 Jahren aus dem Bundestag ausschied, hatte sich der Mann mit der Nickelbrille und der spitzen Zunge schon lange mit seinem früheren Chef Kohl überworfen: Weil der deutsche Altkanzler in der CDU-Spendenaffäre hartnäckig zur Herkunft der Gelder geschwiegen hatte, hielt ihm sein ehedem treuer Gefolgsmann Blüm parteischädigendes Verhalten vor.

Der in Rüsselsheim geborene Sohn eines Kraftfahrzeugschlossers und Busfahrers musste sich den Aufstieg ins Kabinett hart erarbeiten: Nach einer Handwerkerlehre bei Opel holte er auf dem Abendgymnasium sein Abitur (Matura) nach, Geld verdiente er später als Bauarbeiter, Lkw-Fahrer, Kellner und Kunstschmied in der Türkei. 1950 trat er in die CDU ein und engagierte sich in der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA).

Der Öffentlichkeit blieb Blüm auch nach seinem Abschied aus der Politik präsent, unter anderem als Buchautor. 2016 überraschte der damals 80-Jährige die Öffentlichkeit mit einem Besuch im Flüchtlingslager Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze. "Die Flüchtlinge sind verzweifelt, die Lage ist schrecklich", berichtete er.

Die Eindrücke aus den Flüchtlingslagern ließen ihn zu einem scharfen Kritiker der europäischen Flüchtlingspolitik werden. Er warnte, Europa müsse deswegen "moralische Insolvenz" anmelden. "Mich schreckt der kaltschnäuzige Ton, den die CSU in der Asyldebatte angeschlagen hat", schrieb er in einem Zeitungsbeitrag.

In den letzten Monaten seines Lebens war Norbert Blüm von einer schweren Erkrankung gezeichnet und saß im Rollstuhl: Er war seit einer Blutvergiftung im vergangenen Jahr von den Schultern abwärts gelähmt. In einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung "Die Zeit" zog er eine durchaus selbstkritische Bilanz. Er habe ein intensives öffentliches Leben geführt - "zeitweise als Rummelboxer der Politik".

Quelle: Apa/Ag.