Deutscher Finanzminister: Durchbruch bei Digitalsteuer

Weltweite Mindeststeuer und Besteuerung an dem Ort, an dem Gewinne erzielt werden: Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich wichtige Industrieländer auf die Pfeiler einer weltweiten Digitalsteuer verständigt. "Das ist jetzt die endgültige Weichenstellung", sagte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz am Freitagabend in London. Geplant ist eine globale Mindeststeuer, die nicht unter 15 Prozent liegen soll. Nur Details seien noch zu klären, sagte Scholz.

SN/APA/dpa/Kay Nietfeld Deutscher Finanzminister Olaf Scholz