Deutscher Innenminister will Grenzkontrollen bis 15. Mai

Der deutsche Innenminister Seehofer will die in der Coronakrise eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen bis zum 15. Mai verlängern. Einen entsprechenden Vorschlag werde er an diesem Donnerstag im Corona-Krisenkabinett vorlegen, sagte der Sprecher des Ministeriums, Steve Alter, am Mittwoch auf Anfrage.

SN/dpa/Sven Hoppe Aus Furcht vor der Pandemie wurden die Grenzen geschlossen