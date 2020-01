Deutsches Rettungsschiff nahm vor Libyen 78 Menschen auf

Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" hat auf dem Mittelmeer vor Libyen 78 Migranten aufgenommen. Die Menschen seien in zwei unterschiedlichen Aktionen geborgen worden, sagte eine Sprecher der Hilfsorganisation Sea-Eye am Samstag. An Bord seien mehrere Kinder, das jüngste sechs Monate alt. Drei Menschen seien stark dehydriert gewesen.

SN/APA (AFP/sea-eye.org/Archiv)/FAB Auch Kinder an Bord der "Alan Kurdi"