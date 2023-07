Deutsches Schiff rettet fast 200 Migranten aus Seenot

Die Crew des deutschen Seenotrettungsschiffs "Humanity 1" hat bei mehreren Einsätzen im zentralen Mittelmeer fast 200 Migranten und Flüchtlinge an Bord geholt. Wie der Berliner Verein SOS Humanity am Samstag mitteilte, traf das Schiff am Vorabend und in der Nacht auf vier Boote in Seenot. Die teils sehr geschwächten und verletzten Menschen, darunter Frauen und kleine Kinder, wurden aus ihren Booten gerettet. Die italienischen Behörden halfen bei der Koordination.

BILD: SN/APA/AFP/GIOVANNI ISOLINO Die 'Humanity 1' (Archivbild)