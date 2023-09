Deutschland verbietet rechtsextreme "Artgemeinschaft"

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat eine weitere rechtsextremistische Vereinigung verboten. Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Mittwoch 26 Wohnungen von 39 Mitgliedern sowie Räume des Vereins "Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung" in zwölf deutschen Bundesländern, wie das Innenministerium in Berlin mitteilte.

BILD: SN/APA/DPA/KAY NIETFELD Innenministerin Faeser kritisiert Indoktrinierung von Kindern