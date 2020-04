Deutschland dringt im Ukraine-Konflikt auf neue Waffenruhe

Für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts hat Deutschlands Außenminister Heiko Maas seine Kollegen in Moskau und Kiew per Video zu größeren Anstrengungen aufgerufen. Maas schaltete sich am Donnerstag mit Russlands Chefdiplomaten Sergej Lawrow und dem ukrainischen Minister Dmitri Kuleba zusammen, weil es trotz Absprache beim Gipfel von Paris im Dezember immer noch keine neue Waffenruhe gebe.

SN/APA (AFP)/MARKKU ULANDER Russland sieht Schuld an Stillstand bei Ukraine