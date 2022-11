Deutschland: Einbürgerung, leichter gemacht

Deutschland streitet um Einwanderung und Einbürgerung. Selbst die Ampelkoalition ist uneins.

Natürlich ist Saša Stanišić ein Glücksfall. Zum einen für die deutschsprachige Literatur - er schreibt Erzählungen und Romane, hat jede Menge Preise bekommen, am meisten für "Herkunft". Darin beschreibt Stanišić, wie er mit 14 aus dem zerbrechenden Jugoslawien mit seinen Eltern nach Deutschland floh. Ein Sachbearbeiter der Ausländerbehörde in Heidelberg verhalf Stanišić zum Bleiben, indem er "mehr als nur Dienst nach Vorschrift tat", steht in "Herkunft". Am Sonntag saß der Schriftsteller mit Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, seiner Integrationsbeauftragten Reem Alabali-Radovan ...