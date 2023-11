Deutschland will als Fluchtziel weniger attraktiv werden

Bund und Länder schnüren auf einem Migrationsgipfel ein Maßnahmenpaket zur besseren Steuerung der Zuwanderung.

Am Montagmorgen holten sie alle noch einmal tief Luft in Sachen Migration. Denn am Nachmittag trafen einander im Kanzleramt der Hausherr Olaf Scholz (SPD) und die 16 Länderchefinnen und -chefs, um zu beraten, wie die Zahl der in Deutschland Asyl Suchenden reduziert werden kann - und wer die Kosten übernimmt für alle, die schon da sind und noch kommen werden. "Gipfel" wird der Termin genannt, ein heikler Begriff, weil er den Absturz als Möglichkeit beinhaltet.

"Klarheit" fordert der Präsident des Deutschen Städtetags, Markus Lewe (CDU), Oberbürgermeister im westfälischen Münster - und mehr Geld für die Versorgung der Geflüchteten. Und Lewe fügt an, noch viel mehr kosteten "die Folgen der Nichtintegration". Da könne es sein, "dass das Vertrauen der Menschen in die Politik verloren geht - und das ist das Schlimmste, was passieren kann". Die Fakten sind so: Bis September haben etwa 250.000 Menschen in Deutschland Asyl beantragt. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr - aber weniger als 2015, als gut 476.000 Menschen kamen.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Boris Rhein (CDU), nennt als Länderkosten für das laufende Jahr 17,6 Milliarden Euro; die Kommunen müssten für 5,7 Milliarden aufkommen. Am Morgen sagt Rheins Kollege und Parteifreund aus NRW, Hendrik Wüst, allein der Bund könne die Migration steuern - "deshalb muss er auch einen größeren Teil der Kosten tragen".

Kanzler Scholz und Finanzminister Christian Lindner (FDP) sehen das anders. 2023 schießt der Bund 3,75 Milliarden zu, für 2024 hat er nur noch 1,25 Milliarden vorgesehen. Das Gros der 27 Milliarden für Asyl und Flüchtlinge fließt in die Bekämpfung von Fluchtursachen in den Herkunftsstaaten.

Die Länder fordern eine Pro-Kopf-Pauschale von 10.500 Euro, dazu die Übernahme der Unterkunftskosten von 1,4 Milliarden. Finanzminister Lindner aber will statt mehr Geld lieber weniger Sozialleistungen. Die seien im EU-Vergleich sehr hoch und wirkten "wie ein Magnet". An ähnlicher Stelle will auch die Union ansetzen - mit der sogenannten Bezahlkarte anstelle von Bargeld. Lindners Grundüberzeugung: "Die Bürger erwarten nicht eine Klärung der Finanzierung von Migration, sie erwarten eine Reduzierung insbesondere der irregulären und illegalen Migration." Bei diesem Ziel haben sich Bund und Länder angenähert - wenn sie auch die Hauptverantwortung bei der Europäischen Union sehen. Man will beschleunigte Asylverfahren ins Werk setzen. Aktuell beträgt die durchschnittliche Dauer, je nach Ort, dreieinhalb Monate bis dreieinviertel Jahre.

Einig ist man sich auch beim Ziel, abgelehnte Asylbewerber schneller abzuschieben; der Kanzler hat das jüngst versprochen. Man setzt auf Migrationsabkommen. Der grüne Co-Parteichef Omid Nouripour mahnt, es sei "eine Illusion zu glauben, wir gehen irgendwohin, legen den Geldkoffer auf den Tisch und dann machen die, was wir wollen".

Die Unionsländer fordern zusätzlich die Auslagerung der Asylverfahren vor die EU-Grenzen. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) erklärt, Bund und Länder müssten "zu einer gemeinsamen großen Lösung kommen". Aber, schiebt Söder gleich hinterher: "Superoptimistisch bin ich nicht."