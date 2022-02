Deutschland für "gezielten" SWIFT-Ausschluss Russlands

Im Streit um einen Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift lenkt Berlin offenbar ein. Die Bundesregierung arbeite "unter Hochdruck daran, wie die Kollateralschäden einer Abkopplung (Russlands) von Swift so eingegrenzt werden können, dass sie die Richtigen trifft", erklärten Außenministerin Annalena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck (beide Grüne) am Samstag. " Was wir brauchen, ist eine gezielte und funktionale Einschränkung von Swift."

SN/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL Russland wäre bei Swift-Ausschluss international isoliert