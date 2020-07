Deutschland gedenkt des Widerstands gegen das NS-Regime

In Deutschland haben Repräsentanten von Staat und Bundeswehr am Montag in Berlin an die Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime und ihren gescheiterten Umsturzversuch am 20. Juli 1944 erinnert. Der damalige Hitler-Attentäter Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Mitstreiter "haben es gewagt, für das Richtige aufzustehen, obwohl sie wussten, dass das den sicheren Tod bedeuten konnte".

SN/APA (dpa)/Michael Kappeler Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)