Deutschland geht in die Lockdown-Verlängerung

Trotz sinkender Infektionszahlen will Angela Merkel die Beschränkungen kaum lockern.

Erneut trafen am Mittwoch Kanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten in einer Videokonferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Coronapandemie zu beraten. Durchgesickert aus der Konferenz ist zunächst wenig. Klar ist, dass der für 14. Februar befristete Lockdown verlängert wird - bis mindestens 7. März.

Die Friseure sollen hingegen ihre Kundschaft bereits ab 1. März in Empfang nehmen. Einige Bundesländer drängten hier auf eine Öffnung schon im Februar. Kanzlerin Merkel konnte sich mit der strengeren ...