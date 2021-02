Deutschland geht in die Lockdown-Verlängerung: Keine Perspektive für Kultur und Gastro

Friseure dürfen als erste öffnen, die Schulen allmählich zurück in den Regelunterricht gehen. Doch grundsätzlich bleibt Deutschland vier weitere Wochen im Lockdown.

Der Inzidenzwert von 50 gilt seit Beginn der Pandemie als der Wert der Hoffnung in Deutschland. Ab diesem Wert - also ab 50 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner - kann gelockert werden und können die Gesundheitsämter das Infektionsgeschehen nachverfolgen. So sagten es Merkel und Co seit Monaten. Seit Mittwochabend hat die 50 ausgedient - jetzt gilt für Lockerungen plötzlich ein Inzidenzwert von 35. Kanzlerin Angela Merkel erklärte am Mittwochabend nach einer mehrstündigen Konferenz mit den 16 Regierungschefs ...