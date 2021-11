Deutschland geht in politisch neue Zeiten

Erstmals wird es eine bundesweite Ampelkoalition geben. SPD, Grüne und FDP stellten in Berlin ihr Programm vor.

Ihr erstes gemeinsames Ziel dürften SPD, Grüne und FDP aller Voraussicht nach erreichen: Ihre Ampelkoalition sollte bis Weihnachten stehen. Am Mittwoch präsentierten sie nun in Berlin das Ergebnis ihrer Koalitionsverhandlungen. Von den Parteitagen beziehungsweise bei den Grünen in einer Mitgliederbefragung sollte der Vertrag gebilligt werden, denn es finden sich die Vorstellungen aller drei Parteien darin wieder.

Beim Klimaschutz ist klar die Handschrift der Grünen zu erkennen: Deutschland steigt acht Jahre früher als von der aktuellen Bundesregierung geplant aus ...