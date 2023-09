Deutschland erweitert Grenzkontrolle zu Polen und Tschechien

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat am Mittwoch Pläne für verstärkte Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen vorgestellt. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen sagte sie den Abgeordneten, die geplanten Maßnahmen entlang der Schlepperroute sollten "lageabhängig auch an der Grenze", "wechselnd und flexibel" sein. Über die Landgrenze zu Österreich hinaus will sie aktuell keine stationären Grenzkontrollen bei der EU-Kommission beantragen.

BILD: SN/APA/DPA/PATRICK PLEUL Deutsche Innenministerin will Geschäft der Schlepper stoppen