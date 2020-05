Deutschland knüpft Quarantäne an Neuinfektionen

Deutschland will künftig nur noch Einreisende in Quarantäne stecken, die aus Ländern mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vorangegangenen sieben Tagen gekommen sind. Dies teilte ein Sprecher des deutschen Innenministeriums am Freitag mit. Im Fall Österreichs wären dies rund 614 Neuinfektionen pro Tag, also mehr als das Zehnfache der aktuellen Neuinfektionszahlen.

SN/APA (AFP)/HANNIBAL HANSCHKE Deutscher Außenminister Heiko Maas will Kontrollen sukzessive aufheben