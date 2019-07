Deutschland könnte Flüchtlinge von "Gregoretti" aufnehmen

Deutschland ist zur Aufnahme der 131 Migranten bereit, die sich an Bord des Schiffes der italienischen Küstenwache "Gregoretti" im Hafen der sizilianischen Stadt Augusta befinden. Die Regierung in Berlin habe der EU-Kommission ihre Bereitschaft zur Aufnahme der Geflüchteten signalisiert, so eine Sprecherin am Montag. Italien will indes sechs Minderjährige an Land gehen lassen.

SN/APA (AFP/Archiv)/- Deutschland erklärt sich zur Flüchtlingsaufnahme bereit