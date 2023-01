Deutschland: Kurier eines russischen Spions ging ins Netz

Die deutschen Ermittler kamen bei der Aufklärung eines Falls im Bundesnachrichtendienst eine großen Schritt voran.

Erneut klickten die Handschellen. Bereits am Sonntag wurde ein mutmaßlicher Mittäter in einer deutschen Spionageaffäre am Flughafen München verhaftet. Der Mann soll für einen deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) tätig gewesenen "Maulwurf" die Kurierdienste erledigt haben: Er soll laut Generabundesanwaltschaft das ausspionierte Material nach Russland gebracht und dort einem Geheimdienst übergeben haben.

Der Kurier ist deutscher Staatsbürger, aber kein BND-Mitarbeiter. Am Sonntag wollte er aus den USA kommenden einreisen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Hauptverdächtige war am ...