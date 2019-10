Deutschland lässt Griechenland bei Reparationen abblitzen

Die deutsche Regierung will nicht mit Griechenland über Reparationen für die von Deutschland in beiden Weltkriegen verursachten Schäden verhandeln. Das Auswärtige Amt überreichte dem griechischen Botschafter Theodoros Daskarolis am Freitag eine diplomatische Note, mit der eine entsprechende Aufforderung der griechischen Regierung formell zurückgewiesen wird.

Deutschland beruft sich auf den Zwei-plus-Vier-Vertrag