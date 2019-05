Deutschland nach der EU-Wahl: SPD vertagt Krisensitzung

Die SPD hat bei der Europawahl historisch tiefe Werte eingefahren. Während Justizministerin Katarina Barley nach Brüssel wechselt und die Jung-Politiker der Jusos Druck auf die Parteispitze machen, stellt sich für die einstige Volkspartei die Frage: Wie soll es weiter gehen?

Erst am kommenden Montag will die SPD in einer Krisen-Klausurtagung Konsequenzen aus dem Wahldesaster vom Sonntag ziehen. Der Absturz bei der Europawahl sei "für uns alle eine Zäsur", sagte SPD-Chefin Andrea Nahles am Montag in Berlin. "Der Ernst der Lage ...