Deutschland prüft Senkung der Hürden für Einbürgerung

In Deutschland könnten die Hürden für Einbürgerung in Bälde deutlich gesenkt werden. Wer sich einbürgern lassen will, soll dafür künftig grundsätzlich nicht mehr die Staatsangehörigkeit des Herkunftslandes seiner Familie aufgeben müssen. Das geht aus einem Entwurf des deutschen Innenministeriums für ein neues Staatsangehörigkeitsrecht hervor, der am Freitag den anderen Ressorts der SPD-FDP-Grünen-Bundesregierung in Berlin zur Abstimmung zugeleitet wurde.

SN/APA/dpa (Bundeskanzler Scholz/SP Deutsche Regierung prüft leichtere Einbürgerung