Deutschland riegelt sich gegen Coronamutationen ab

Großbritannien, Irland, Portugal, Brasilien: Deutschland will die Einreise aus diesen Staaten faktisch unterbinden.

Deutschland riegelt seine Grenzen für Einreisende aus den sogenannten Virusvarianten-Gebieten ab Samstag fast komplett ab: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) haben eine entsprechende Verordnung auf den Weg gebracht.

Damit wird die Einreise nach Deutschland aus Ländern, in denen eine mutierte Coronavirusvariante grassiert, quasi unmöglich gemacht - dazu gehören laut der am Freitag aktualisierten Liste des Robert-Koch-Instituts Brasilien, Irland, Portugal, Südafrika und Großbritannien. Ausnahmen gibt es nur für deutsche Staatsbürger oder Menschen mit Wohnsitz in ...