Deutschland schärft Corona-Kurs nach: "Faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte"

Auch in Deutschland drohen Ungeimpften Einschränkungen - selbst im öffentlichen Verkehr.

Die Coronazahlen in Deutschland erreichen neue Höchstwerte: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei mehr als 300 Infektionen auf 100.000 Einwohner. In manchen Regionen - vor allem im Osten Deutschlands und in Bayern - kam sie gar auf über 1000. Die deutsche Krankenhausgesellschaft ist alarmiert: An vielen Orten stoßen die Intensivstationen an ihre Kapazitätsgrenzen. 30 Prozent der Deutschen haben sich bislang nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Und diejenigen, die geimpft sind, ruft die Bundesregierung zur Auffrischungsimpfung auf. Vor allem Menschen, ...