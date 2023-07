Deutschland schlägt bei OSZE-Konferenz Klima-Fonds vor

Deutschland will einen eigenen OSZE-Klimafonds ins Leben rufen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte vor der Konferenz zum Klimawandel und dessen möglichen Auswirkungen auf die Sicherheit im OSZE-Raum am Freitag in Wien, Deutschland sei bereit, zwei Millionen Euro dafür zur Verfügung zu stellen. An der Konferenz nehmen weitere hochrangige Vertreter von OSZE-Mitgliedstaaten teil, darunter die Ukraine. Russland sagte seine Teilnahme kurzfristig ab.

BILD: SN/APA/AUSSENMINISTERIUM/MICHAEL GR OSZE-Konferenz in Wiener Hofburg