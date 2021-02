Deutschland schließt die Grenze zu Tirol

In der Nacht auf Sonntag schließen die Grenzen zwischen Bayern und Tirol, es gibt wieder stationäre Grenzkontrollen. "Das schlechteste Szenario", heißt es aus der österreichischen Botschaft in Berlin.

An den Grenzen zwischen Bayern und Tirol werden wieder stationäre Grenzkontrollen eingeführt, ebenfalls zu Grenzgebieten zu Tschechien. Bayern und Sachsen hätten die Bundesregierung gebeten, "Tirol und grenznahe Gebiete Tschechiens als Virusmutationsgebiete einzustufen und stationäre Grenzkontrollen vorzunehmen", sagte Innenminister Horst Seehofer am Donnerstag. Dies sei mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) abgestimmt. "Wir können nicht in Deutschland alle Schuhläden zusperren, aber den ungebremsten Eintrag von Virusvarianten aus dem Ausland zulassen und Fasching feiern", sagte Seehofer.

