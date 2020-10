Deutschland — seit 30 Jahren wiedervereinigt

Bei den Ostdeutschen genießt der ehemalige Besatzer Russland immer noch erstaunlich viel Ansehen.

Wenn es um Russland geht, ist die Bundesrepublik im dreißigsten Jahr der deutschen Einheit noch immer ein geteiltes Land. Das Gros der Westdeutschen unterstützt etwa die Sanktionen gegen Russland infolge der Krim-Annexion. Präsident Wladimir Putin gilt vielen Westdeutschen als gefährlicher Autokrat. In einer Umfrage im Februar gaben 23 Prozent der Ostdeutschen, aber nur sechs Prozent der Westdeutschen an, sie hätten großes Vertrauen in Putin. In Ostdeutschland scheint ein auf Sympathien basierendes Denken gegenüber dem einstigen "großen Bruder" vorzuherrschen.

