Deutschland steht vor schwierigen Wochen

Die Pandemie hat auch das Nachbarland im Griff. Allein am Freitag wurden mehr als 37.000 Neuinfektionen gemeldet. Ein Rekord. Besonders die an Österreich grenzenden Landkreise haben sich zu Corona-Hotspots entwickelt.

"Es wird ein harter November", mit diesen Worten schwor Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Deutschen vor fast genau einem Jahr auf neue Einschränkungen ein. Und nun, zwölf Monate und 112,8 Millionen verabreichte Impfdosen später, stellte sich der Gesundheitsminister am Freitag wieder vor die Presse und sagte: "Vor uns liegen sehr schwere Wochen."

Denn die Coronazahlen in Deutschland steigen rasant an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag den bislang höchsten Wert an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie: 37.120 Neuinfektionen ...