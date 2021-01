Deutschland sucht den Merkel-Nachfolger

Am Samstag bekommt die CDU einen neuen Chef. Das Rennen ist offen. Und ebenso die Frage, wer im September Angela Merkel im Kanzleramt beerben soll.

Der CDU-Parteitag am kommenden Wochenende würde einiges an Spannung versprechen - wäre da nicht die Coronapandemie, die Veranstaltungen mit Publikum verhindert. Über 1000 Delegierte, fesselnde Ansprachen, Ovationen, Emotionen. Doch in diesem Jahr muss die größte deutsche Volkspartei fast im Stillen einen neuen Chef küren. Knapp ein Jahr ist es her, dass die amtierende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug vom Parteivorsitz angekündigt hatte.

Einen Vorgeschmack, wie trostlos ein virtueller Parteitag werden kann, gab es vergangenen Freitagabend. Im Berliner Konrad-Adenauer-Haus, ...