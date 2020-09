Deutschland und Belgien stufen Wien als Risikogebiet ein

Angesichts der hohen Anzahl an Neuinfektionen gilt Wien in Deutschland und Belgien jetzt offiziell als Corona-Risikogebiet. Als Risikogebiet definiert Deutschland aktuell auch Regionen in Frankreich, Spanien, Belgien, Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Tschechien und der Schweiz. Für Brüssel gilt Wien ab Freitag 16.00 Uhr als "rote Zone".

SN/apa Reisewarnung aus Berlin ist der nächste Rückschlag für Wiens Tourismus und Wirtschaft.