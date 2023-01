Doch noch beste Freunde

Zum 60. Jubiläum des Élysée-Vertrags betonten Macron und Scholz ihre Gemeinsamkeiten, auch zur Ukraine.

Der Händedruck ist lang und herzlich. Wie um die unbestreitbare Nähe noch stärker zu betonen, fasst Emmanuel Macron den lächelnden Olaf Scholz mit der freien Hand zusätzlich am Arm. Beide wissen, dass an einem Tag wie diesem die Worte und Gesten zählen. Einprägen sollen sie sich, eine historische Dimension haben, stehen der französische Präsident und der deutsche Bundeskanzler doch in einer Reihe mit großen Vorgängern.

In erster Linie in der von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, die ...